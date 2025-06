Mostra de Cinema Coreano leva 22 produções a São Paulo

O Centro Cultural Coreano no Brasil promove, desde o último dia 11, a 14ª Mostra de Cinema Coreano, com 22 produções em longa metragem e sete curtas, além de contar com sessões especiais, debates e diálogos com cineastas convidados.

A mostra, marcada por produções do cinema contemporâneo feitos no país asiático, acontece no Cine Reag Belas Artes, na rua Consolação, até 19 de junho.

Um dos destaques da mostra é o longa-metragem Cobweb (A Teia), comédia dramática produzida em 2023 e estrelada por Song Kang Ho, protagonista do premiado filme Parasita.