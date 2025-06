SP: Marcha da Maconha reúne público a favor da legalização da cannabis

A 17ª edição da Marcha da Maconha foi realizada neste sábado (14), na Paulista, em São Paulo. Com o lema "O Clima Tá Tenso", a marcha luta contra a repressão ao uso da cannabis e pela legalização da planta, focando em três vertentes: liberdade, direito e reparação.

Entre os presentes, estavam o rapper Marcelo D2 e representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Para o diretor estadual do MST, Luciano Carvalho, a passeata se alinha com as causas do movimento.