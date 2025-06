TV Brasil exibe rodada dupla do Brasileirão Feminino neste sábado

A programação da TV Brasil para o próximo sábado (14) vai contar com dois jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A partir das 13h45, o canal transmite Juventude X São Paulo. Um pouco mais tarde, às 16h45, é a vez do confronto Flamengo X América-MG. As partidas são válidas pela 14ª rodada da competição.

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), é possível assistir aos jogos em todo o país. Para saber como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, basta acessar a página.

Desde o ano passado, a ampliação do esporte feminino na grade de programação é uma diretriz da TV pública. Outras modalidades esportivas são contempladas, a exemplo do basquete com a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa), da qual aé emissora oficial e única a transmitir em sinal aberto.