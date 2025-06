TV Brasil lança minidocumentário sobre apostas de bets

Nas cidades, grupos de apoio recebem cada vez mais membros relatando vício nas apostas online. Na economia, a ilusão do dinheiro fácil se transforma em dívidas que se escalonam. Do outro lado, a explosão das bets, "tigrinhos" e os mais diversos tipos de apostas ainda atraem pelas cores vibrantes, sons lúdicos e promessas de "renda extra".

De acordo com dados do Banco Central, os brasileiros gastaram, aproximadamente, R$ 30 bilhões por mês com apostas online nos três primeiros meses de 2025. Apostas em sites ilegais fizeram o Brasil perder até R$ 10,8 bilhões em arrecadação por ano, de acordo com estudo realizado pela LCA Consultores e apoiado pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR). Em 2024, o varejo brasileiro perdeu R$ 103 bilhões por causa das bets, como apontam dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

"Do ponto de vista de velocidade e impacto, sem dúvida nenhuma, a gente nunca viu nada igual", afirmou Daniel Sakamoto, gerente executivo na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Pessoas com vícios em jogos entrevistadas no minidoc expuseram as próprias histórias, que mostram como, para além dos números, as apostas se tornaram devastadoras. "Muitas vezes fiquei em posição fetal e destruído, pensando em tirar a própria vida. Cheguei a um momento, como não conseguia parar de jogar, de pedir para ser internado", contou um integrante do grupo Jogadores Anônimos, de Brasília. "Hoje em dia, com celular na mão, você perde seu dinheiro sem perceber", avaliou outro entrevistado, sob anonimato.