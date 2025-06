Embalado, Brasil faz 3 a 0 na invicta Eslovênia na Liga das Nações

Formato da competição

A competição reúne as 18 melhores seleções do mundo na fase preliminar, com 15 rodadas. As equipes constam do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Além de atuar em casa, a seleção jogará nos Estados Unidos e no Japão.

Apenas as oito primeiras colocadas na fase preliminar, avançarão às quartas de final (eliminatória). Vale destacar que a China tem vaga assegurada no mata-mata da LNV, por sediar a fase final da competição, entre 30 de julho e 3 de agosto.

Próximos jogos do Brasil na Ligas das Nações

25 de junho (quarta) - Canadá x Brasil - 18h - Chicago, Estados Unidos

26 de junho (quinta) - Brasil x República Popular da China - 18h - Chicago, Estados Unidos