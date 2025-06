Hoje é Dia destaca o respeito aos idosos, orgulho autista e refugiados

Caminhos da Reportagem | Respeitem os meus cabelos brancos 0:00 / 0:00

Meio ambiente

Em 17 de junho temos o Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação, data instituída em 1994 pela Organização das Nações Unidas (ONU), que alerta que bilhões de hectares de terra estão degradados em todo o planeta, o que já afeta metade da população mundial. O combate à desertificação foi inclusive o tema da Semana do Meio Ambiente no ano passado, como destacou esta reportagem da Agência Brasil. Em 2023, pesquisadores alertaram que as regiões desertificadas no semiárido nordestino brasileiro têm intensificado a falta de chuvas, reforçando o ciclo de perda do bioma. Esse problema foi exposto nesta reportagem da Agência Gov. Por outro lado, o Brasil Rural, da Rádio Nacional, trouxe em 2019 uma entrevista esclarecedora sobre técnicas de reflorestamento para reverter a desertificação.

Inclusão

O Dia do Orgulho Autista, celebrado em 18 de junho, foi criado em 2005 no Reino Unido. A data propõe uma perspectiva que combate o estigma de doença, valoriza a neurodiversidade e reconhece as habilidades e talentos únicos das pessoas que fazem parte do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todo o mundo. A Agência Brasil, em reportagem deste ano, destacou que a detecção precoce do autismo ajuda na alfabetização e inclusão escolar das crianças com esta condição. O recém lançado podcast Vide Bula, da Radioagência Nacional, dedicou um capítulo para desmistificar o TEA. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, abordou a descoberta do autismo na vida adulta, em edição de 2023.