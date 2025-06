Morre Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos

O sambista Bira Presidente, fundador do bloco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal, morreu na noite deste sábado (14), aos 88 anos, no Rio de Janeiro.

O artista morreu, às 23h55, no Hospital Unimed Barra, vítima de complicações do câncer de próstata.

A informação foi divulgada por meio de nota conjunta publicada nas redes sociais do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal.