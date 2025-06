Remo: Brasil fecha etapa de Varese da Copa do Mundo com três medalhas

A segunda medalha dourada do Brasil foi conquistada por Michel Pessanha e Gessyca Guerra no PR2 double skiff misto. As brasileiras conseguiram o tempo de 8min32s62 para ficarem no lugar mais alto do pódio. A terceira conquista foi alcançada no PR3 double skiff misto, onde Diana Barcelos e Jairo Klüg garantiram o bronze com o tempo de 7min20s40.