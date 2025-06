Sabesp inicia campanha de regularização de dívidas de clientes

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) iniciou, nesta segunda-feira (16), campanha relâmpago para negociação de dívidas antigas, com mais de 180 dias em aberto.

A campanha permitirá desconto de até 100% sobre juros, multas e correção monetária, além do parcelamento dos débitos em 24 vezes - no cartão de crédito, com possibilidade de acréscimo pela operadora do cartão.

O acordo pode ser realizado pelo canal da companhia no WhatsApp da empresa pelo número (11) 3388-8001.