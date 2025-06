Violência política contra a mulher é tema do Caminhos da Reportagem

O Caminhos da Reportagem mostra que as mulheres ocupam apenas 12% das prefeituras e 16% dos assentos nas câmaras de Vereadores do país atualmente.

De acordo com o Instituto Alziras, estima-se que no ritmo de crescimento desses indicadores o Brasil levará 144 anos para alcançar a paridade de gênero no poder executivo municipal.

Em 2024, apenas 9% da população brasileira contava com uma prefeita no comando de seu município. Quando o recorte é de raça, apenas 4% das cidades são governadas por mulheres negras. Nas casas legislativas, as vereadoras negras são apenas 6% do total de pessoas eleitas.

Depoimentos

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, descreve essa violência como "uma ferramenta utilizada por pessoas que tentam, de todas as formas, afastar as mulheres do espaço de poder".

Ela lembra uma conversa que teve com a deputada federal Benedita da Silva para a pesquisa de violência política de gênero e raça do Instituto Marielle Franco.