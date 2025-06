DR com Demori entrevista o jornalista Jamil Chade nesta terça

"Os americanos têm três eleições que são fundamentais para eles entre este ano e o ano que vem: Chile, Brasil e Colômbia", elencou.

No caso brasileiro, Jamil Chade lembrou o peso dos interesses econômicos dos Estados Unidos no Brasil.

"A pergunta que os empresários americanos fazem à Casa Branca é 'se vocês provocarem uma crise diplomática entre os dois países, que garantia vocês vão me dar de que eu não vou perder meu investimento'?".

