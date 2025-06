Padilha: Brics ampliado significa maior potencial de transformação

Ao abrir a 15ª Reunião de Ministros da Saúde do Brics nesta terça-feira (17), o chefe da pasta no Brasil, Alexandre Padilha, avaliou que a configuração ampliada do bloco, com 11 países-membros e 10 parceiros, significa maior representatividade, diversidade cultural e potencial de transformação.

Durante a abertura do encontro, no Palácio Itamaraty, em Brasília, Padilha destacou que a reunião acontece em meio a um "contexto global desafiador de crises sobrepostas", citando ameaças à segurança, instabilidade política e enfraquecimento do multilateralismo, "que não poupam o setor saúde".

"Ao processo saúde-doença e seus determinantes, somam-se impensáveis ataques a trabalhadores e instalações sanitárias em territórios em combate, que o Brasil reprova com veemência", disse, se referindo a ataques recentes a trabalhadores da saúde em regiões de conflito, incluindo a Faixa de Gaza.