SP: torcedores acompanham o Campeonato Feminino no Museu do Futebol

Para a torcedora do tricolor, a equipe feminina do São Paulo vem evoluindo muito. "Eu acredito que a gente vai conseguir chegar na final", profetizou Vanessa, que tem uma tatuagem dedicada à jogadora Robinha, autora do gol do título da Supercopa.

Já o empresário Benício Wiggers Júnior, 30 anos, veio ao museu para acompanhar o Inter, seu time de coração. "A gente sempre acredita [na vitória e na classificação]. Torcedor tem que acreditar até o último minuto. Enquanto tiver tempo e enquanto tiver chance, a gente está sempre ali acreditando, torcendo. Mas vamos ver, acho que esse ano teve uma leve redução de investimento no feminino e isso com certeza impactou no desempenho do time dentro de campo. Vamos ver se a gente consegue se classificar hoje e vamos torcer também para que, no ano que vem, a gente volte a ter mais investimentos no feminino para o time voltar a crescer e figurar entre os principais do país, como estava nos últimos anos".

Para o torcedor do Inter, a transmissão do futebol feminino, principalmente na TV aberta, ajuda a divulgar o esporte e a dar mais visibilidade. "Quando a gente fala de visibilidade, a gente está falando de maior audiência e isso traz mais patrocinadores, traz mais investimento e vai elevar o nível dos nossos clubes como um todo e, consequentemente, o nível da nossa seleção".

A gerente executiva de Marketing e Negócios da EBC, Ana Carolina Machado, reconhece a importância desse papel pela TV Brasil. "A transmissão do Brasileirão Feminino no Museu do Futebol simboliza um gesto de valorização e reconhecimento. Exibir o jogo em um espaço dedicado à memória do futebol brasileiro é também afirmar que o futebol feminino merece protagonismo, visibilidade e espaço na história do esporte. Para a TV Brasil, essa ação reforça o compromisso om uma cobertura esportiva mais diversa, inclusiva e representativa".

Brasileirão feminino

A edição de 2025 do Campeonato Brasileiro Feminino A1 reúne 16 clubes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para as quartas de final. As equipes participantes são: Juventude, América-MG, Internacional, Bahia, Palmeiras, Bragantino, Ferroviária, Sport, Instituto 3B-AM, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio, Real Brasília, Corinthians, Flamengo e São Paulo.