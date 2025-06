Time da base do SP comemora conquista no Campeonato Feminino

O time feminino do São Paulo derrotou na tarde desta quarta-feira (18) o Internacional por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, com gol marcado por Aline Milene. Com a vitória, o tricolor paulista se classificou para as quartas-de-final na terceira colocação, atrás de Cruzeiro e Corinthians. Já o Inter se despediu da competição.

O jogo foi assistido no Museu do Futebol pelas atletas do time de base sub-20 do São Paulo. A transmissão foi da TV Brasil.