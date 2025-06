Vôlei: seleção feminina bate Bélgica na 2ª semana da Liga das Nações

? Vôlei Brasil (@volei) June 18, 2025

Além de Ana Cristina e Júlia Bergmann, também foram relacionadas pelo técnico José Roberto Guimarães para o jogo de hoje, a levantadora Roberta; a ponteira Helena; as opostas Jheovana e Tainara; as líberos Kika e Laís; e as centrais Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia. A seleção conta ainda com a oposta Kisy e as ponteiras Aline Segato e Gabi, que podem entrar em quadra nas próximas partidas.

Esta é a sétima edição do torneio, e a primeira com um total de 18 equipes, ranqueadas pela Federação Internacional de Voleibol (Fédération Internationale de Volleyball-FIVB). A primeira fase (12 partidas) irá até 13 de julho. Ao final, as oito seleções mais bem colocadas avanão às quartas de final (eliminatórias). Por ser anfitriã da fase final da competição, a Polônia já tem vaga garantida nas quartas de final, programadas para o período de 23 a 27 de julho.

Próximos jogos da seleção brasileira feminina

20 de junho - Brasil x Canadá - 13h30 - Istambul (Turquia)