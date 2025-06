Campus Party Brasil 17 movimenta Brasília até domingo

"Trazê-los para esse mundo, além de disseminar tecnologia e conhecimento, é estimulá-los a escolher o que querem ser no futuro. E até quando eles estiverem em uma roda de conversas e em projetos na escola, vão conseguir falar e fazer algo bom."

A tradicional área de camping também abriga os voluntários do evento, como a recém-graduada em Tecnologia da Informação (TI), Alessandra Pereira, de 27 anos. Com a experiência de campuseira em outras duas edições, é a primeira vez que ela trabalha no evento.

A jovem do Distrito Federal quer mergulhar de cabeça nesta experiência. Para virar as próximas noites, está munida de barras de chocolate, pipocas e copos de macarrão instantâneo. "A campus me ajuda na área de tecnologia. Espero levar daqui aprendizado e fazer muitas amizades também", disse, empolgada.

Programação

A programação da Campus Party Nacional Brasília (CPBR17) está dividida para as seguintes áreas: