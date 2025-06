Geraldo Azevedo é atração da festa junina de Salvador nesta quinta

A cobertura especial do Arraiá Brasil 2025 entra em nova fase com a chegada da TVE Bahia, que se junta à TV Brasil, à Rádio Nacional e ao aplicativo TV Brasil Play na transmissão ao vivo dos principais festejos juninos do Nordeste. As exibições passam a incluir atrações das cidades baianas de Salvador e Amargosa, somando-se aos polos já acompanhados de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba.

Na TV Brasil, o feriado de Corpus Christi (18) vai emendar com o dia de São João (24), com transmissões de quinta a terça-feira, dias em que grandes nomes da cena artística apresentam-se nos palcos dessas cidades, como a banda Calcinha Preta e os cantores Flávio José, Gustavo Mioto, Zezé di Camargo e Luciano, Elba Ramalho e Alceu Valença.

O Arraiá Brasil é um projeto conjunto da) e Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O especial tem apoio do Ministério do Turismo e da Petrobras. A programação totaliza mais de 20 noites de exibições e segue até o fim do mês.