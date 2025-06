Tapetes de Corpus Christi do DF trazem memórias até além da fé

Inclusão

Eles vão passar pelo tapete que é feito de trajetórias como a do professor de filosofia Mateus Salgado, de 31 anos, que é surdo, e projetou com a esposa, Karla Watanabe, de 30, (que é ouvinte) o desenho de mãos reunidas, como um sinal de pedido de inclusão (a Deus e à sociedade).

Primeiro, desenharam no papel. Depois no computador. Quem colocou no chão de terra foi outro integrante da pastoral dos surdos, Gustavo Bustamante, que gosta de desenhar, mas é digitador no dia a dia.