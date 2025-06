Desabamento de lixão contamina rios em Padre Bernardo, entorno do DF

De acordo com a Semad, não havia estudos ambientais exigidos por lei, e o lixão estava instalado em área de preservação permanente e, por isso, era alvo da atuação da secretaria, do Ministério Público de Goiás e do Ministério Público Federal do Estado de Goiás.

Porém, o Aterro Ouro Verde continuou operando com base em liminares concedidas pelo Tribunal de Justiça de Goiás e pela Justiça Federal da Primeira Região (TRF1), que tem jurisdição sobre o Distrito Federal e diversos estados, incluindo Goiás. Com isso, as medidas de embargo do espaço foram suspensas.

"Isso aqui era uma tragédia anunciada, que já havíamos informado e demonstrado ao poder Judiciário", lamentou a secretária de Meio Ambiente de Goiás.

Como medida judicial, a secretaria de estado informou que os advogados da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás estão trabalhando para revogar a liminar que prevalece neste momento, concedida pelo TRF1.

Para a secretaria, a pauta ambiental deve ser tratada como uma questão técnica, que deve ser observada. "A gente vê aqui o resultado que pode ser provocado com uma interferência de um poder no outro sem respeitar os requisitos técnicos e as ordenações que a Secretaria de Meio Ambiente fez aqui já demonstrando que a operação era irregular, muito precária."

Manifestação

Em nota, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) manifestou repúdio ao episódio ocorrido na área rural do município goiano.