Destaque na Bienal do Rio, Pedro Bandeira terá obra adaptada ao cinema

Agência Brasil: Qual é o impacto da leitura e da literatura na formação e no desenvolvimento de crianças e jovens?

Pedro Bandeira: A literatura trata daquilo que a escola não pode tratar e até a família pode pouco, ela trata de emoções. Não trata de razões, mas ajuda o amadurecimento do ser humano. Você não precisa ser traído para saber o que é o ciúme. Você pode ter lido Dom Casmurro, do Machado de Assis, ou o Otelo, de Shakespeare. Você sabe o que é o ciúme, sabe quanto ciúme pode ser prejudicial. Porque a literatura te ajudou a compreender isso. A arte ajuda no amadurecimento do ser humano. Eu tive essa sorte. Eu fui criado pelo livro. O livro fez minha vida, me ajudou a conhecer coisas, a tratar das minhas emoções, dos meus problemas de crescimento. Eu ficava lendo gibi, ficava lendo Monteiro Lobato, o livro do Tarzan.

Tinha uma menina de São José dos Campos, que em 1984 me escreveu dizendo que não gostava de ler. E que, a partir do meu livro A Droga da Obediência, ela passou a gostar de ler. Uns quatro anos depois, ela me mandou uma carta discutindo o que ela estava lendo. Ela estava lendo Canaã, do Graça Aranha, e a Odisseia, de Homero. Você vê que de não gostar de ler até ler Homero, ela só precisou de 4 anos de treinamento. Isso me deixa muito contente.

E, sabe, não existe mau livro. O livro ruim é aquele que você acha que é ruim, mas pode não ser ruim para mim. Deixa ler, ele precisa treinar. A leitura é como aprender a tocar violão, você precisa treinar. Só que você treina numa coisa gostosa, num livro divertido, num livro cheio de emoções, de aventuras e mistério, que é menos chato do que o livro didático, que não consegue ser tão gostoso quanto é a literatura. Na literatura é outra coisa, na literatura o leitor é autor. O leitor pensa, ele imagina. O livro não mostra a cara do personagem, não mostra todos os cenários, não mostra a expressão do personagem, o leitor vai criando isso.

Agência Brasil: É como uma parceria entre leitor e escritor?

Pedro Bandeira: O leitor, nessa hora, é um criador, ele é co-autor do livro. Isso é lindo! Eu sempre fui co-autor dos livros que li e fico feliz quando vejo observações de jovens sobre um livro meu que eu não tinha pensado. Porque ele pensou, então ele tem toda razão. Tem um menino de 11 anos que chegou para mim: "Pedro, que idade tem os heróis d'A Droga da Obediência?" Eu falei: "Hum, o que você acha?". Ele: "Eu acho que tem 11". Respondi: "Acertou". Ele acertou, claro, ele se pôs no personagem. E ele está certo porque ele leu assim, e a forma certa de ler é a forma que eu leio.