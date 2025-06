TV Brasil transmite semifinais do Brasileirão Feminino A3

Neste fim de semana, a TV Brasil exibe dois jogos de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol - Série A3. No sábado (21), às 10h50, o Itabirito recebe o Vila Nova, no Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). No domingo (22), também às 10h50, o duelo será entre Doce Mel e Atlético Piauiense, no Waldomirão, em Jequié (BA). Os confrontos de volta serão disputados nos dias 5 e 6 de julho.

A transmissão das fases finais da Série A3 do Brasileirão Feminino está integrada à estratégia da TV Brasil de ampliar a presença do esporte feminino em sua programação. O canal também exibe atualmente os jogos da Série A1 da modalidade e a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da, que reúne 167 emissoras de televisão e 165 de rádio, os torcedores de todo o país poderão assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título. Saiba como sintonizar a TV Brasil na sua cidade