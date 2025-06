Campus Party oferece atrações gratuitas em Brasília até este domingo

O pai, Fernando Diniz de Carvalho, que é empresário do ramo de tecnologia da informação (TI), prioriza que Alice aprenda algo e não tenha contato com a internet apenas de modo passivo, vendo vídeos no celular.

"Tento que ela possa mexer com coisas que criam futuro, como a tecnologia e a programação. Para ela, eu penso sempre em esportes e coisas que requerem inteligência. E não apenas ficar assistindo vídeos".

Aprendizado em família

O analista de sistemas Paulo Pastore, que participou da primeira edição da Campus Party no Brasil, agora traz o filho, de 3 anos, para se familiarizar com tecnologias. Após jogar uma partida de futebol de robôs com o menino, Pedro Pastore, Paulo avalia que as inovações que surgem são um campo promissor, porém, é preciso ter doses de moderação.