Fluminense quer manter boa fase brasileira na Copa do Mundo de Clubes

Após o Flamengo garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, Botafogo e Palmeiras ficarem perto da classificação, é a vez do Fluminense manter o bom momento dos times brasileiros. Neste sábado (21), o Tricolor encara o Ulsan HD, da Coreia do Sul, pela segunda rodada do Grupo F. A bola rola no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 19h (horário de Brasília).

Os cariocas somam um ponto, do empate sem gols com o Borussia Dortmund, da Alemanha, na estreia. Apesar do resultado, os brasileiros foram superiores na maior parte do tempo e estiveram muito mais perto do gol que o adversário europeu. Já os sul-coreanos largaram com derrota por 1 a 0 para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Mais cedo neste sábado, o Dortmund venceu o Mamelodi por 4 a 3 e assumiu, provisoriamente, a liderança do grupo, com quatro pontos, um a mais que o clube sul-africano.