Recepção para repatriados dos EUA mobiliza poder público no Ceará

Chega neste sábado (21) no Brasil um novo voo com 120 brasileiros repatriados dos Estados Unidos. O pouso da aeronave estava programado para as 8h manhã no Aeroporto Internacional de Fortaleza, e os repatriados serão recebidos por equipes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), que participa da recepção humanitária.

"Os repatriados serão recebidos por uma estrutura de acolhimento humanizado que inclui alimentação, kits de higiene pessoal e apoio psicossocial, além de acolhimento e deslocamento para suas residências por meio terrestre", disse o ministério.

Notícias relacionadas:

Além disso, o ministério informou que também realiza encaminhamentos para outros órgãos, como a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Sistema Único de Saúde (SUS), e a rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).