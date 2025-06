Ruth Rocha e André Gravatá são destaques d'A Feira do Livro em SP

Com uma variedade de autores consagrados, como a escritora de mais de 200 livros infantis Ruth Rocha, a 4ª edição d'A Feira do Livro chega a seu último fim de semana também com espaço para novos nomes da literatura, como André Gravatá, que marcou presença no evento com seu livro infantil O Converseiro da Natureza.

O festival literário paulistano a céu aberto, que ocorre na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, conta com mais de 200 convidados na programação oficial, ao longo dos nove dias do evento, que vai até este domingo (22). A entrada e as atividades são gratuitas.