Sartre, 120 anos: xarás de filósofo defendem ideais de liberdade

Existencialismo

As palavras de Pedro se coadunam com o pensamento do filósofo Jean-Paul Sartre, conforme explica o professor de filosofia Márcio Gimenes de Paula, da Universidade de Brasília (UnB), que pesquisa o tema do existencialismo. Segundo o professor, os alunos se interessam pelas ideias do famoso filósofo e fazem pontes com as temáticas dos dias de hoje. "Cada vez que lemos um autor como ele podemos ter diferentes análises", salienta.

O professor ressalta que Sartre foi um dos pensadores da filosofia mais reconhecidos e importantes do século 20 ao discutir temas que aturdiram a humanidade, como as guerras e a evolução dos direitos civis e diz que a presença de Simone de Beauvoir em sua vida também o influenciou sobremaneira.

Márcio Gimenes atenta, entretanto, para o fato de que o pensamento de um intelectual como ele excede o período em que viveu.

"Foi além do seu tempo. Por isso podemos constatar a atualidade de seus escritos (também na literatura) no que vivemos hoje no século 21".

Conforme cita o professor, o pensamento aprofundado de Sartre pode dar margem, por exemplo, a discussões sobre escolhas humanas pela proteção, ou não, do meio ambiente, pelos cuidados com as redes sociais, a conquista da paz ou a vida em guerra.