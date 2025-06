Conselho de Segurança da ONU convoca reunião de emergência sobre o Irã

Abbas Araqchi solicitou ainda que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) se reúna imediatamente. "Apelamos ao Conselho da AIEA para que se reúna imediatamente e cumpra sua responsabilidade legal, em resposta ao perigoso ataque dos EUA às instalações nucleares pacíficas do Irã, todas as quais estão sob total salvaguarda e monitoramento da agência", cobrou o iraniano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter destruído as principais instalações nucleares do Irã em ataques durante a noite com enormes bombas destruidoras de bunkers, juntando-se a um ataque israelense em uma nova e significativa escalada do conflito no Oriente Médio.

Teerã respondeu com uma grande quantidade de mísseis contra Israel, que feriram dezenas de pessoas e destruíram prédios no centro comercial de Tel Aviv, capital administrativa e financeira de Israel.

*Com informações da agência Reuters