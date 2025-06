Conversa com o Autor traz bate-papo com Luiz Rufino na Rádio MEC

Luiz Rufino também é autor de Histórias e saberes de jongueiros (2018), Pedagogia das encruzilhadas (2019) e Vence-demanda: Educação e descolonização (2021). Em parceria com o historiador Luiz Antonio Simas, publicou Fogo no mato: A ciência encantada das macumbas (2018), Flecha no tempo (2019) e Encantamento sobre política de vida (2020).

Nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, Rufino é filho de pai e mãe cearenses. É pedagogo, doutor em Educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), com pós-doutorado em Relações Étnico-raciais pelo Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET).

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

Lançada há pouco mais de uma década, em 2013, a produção tem todos episódios da nova temporada disponíveis em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.