Guerra é contra programa nuclear iraniano, diz vice-presidente dos EUA

Ainda de acordo com Vance, o Irã terá que escolher se vai seguir o caminho da guerra contínua, do financiamento do terrorismo, da busca por uma arma nuclear, ou se vai trabalhar com os Estados Unidos para abandonar as armas nucleares permanentemente.

"Se eles estiverem dispostos a escolher o caminho inteligente, certamente encontrarão um parceiro disposto nos Estados Unidos para desmantelar esse programa de armas nucleares. Mas se eles decidirem que vão atacar nossas tropas, se decidirem... Se eles continuarem tentando construir uma arma nuclear, responderemos a isso com força esmagadora", acrescentou.

Segundo Vance, uma das poucas questões em que Rússia, China e Estados Unidos concordam amplamente é que não querem ver uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio. "Deixarei o presidente {russo, Vladimir} Putin falar sobre a posição oficial russa sobre isso. Mas estou muito confiante de que, tanto para a Rússia quanto para a China e, mais importante, é claro, para nós, não queremos que o Irã tenha uma arma nuclear. E acredito que esse objetivo continuará a animar a política americana pelos próximos anos."

Contexto

Acusando o Irã de estar próximo de desenvolver uma arma nuclear, Israel lançou um ataque surpresa contra o país no último dia 13, expandindo a guerra no Oriente Médio.

O Irã afirma que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos e que estava no meio de uma negociação com os Estados Unidos para estabelecer acordos que garantissem o cumprimento do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, do qual Irã é signatário.