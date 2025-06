Parada LGBT+ de SP discute o envelhecimento em meio à festa e reflexão

Com milhares de participantes, a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo levou a questão do envelhecimento da população LGBTQiA+ para o centro da discussão e da festa. Na Avenida Paulista completamente cheia -

Notícias relacionadas:

a organização estima público de 4 milhões de pessoas - os 17 trios elétricos desfilaram desde as 13h, rumo ao centro da cidade.

Considerado Notícias relacionadas: Mês do Orgulho LGBTQIA+ exalta resistência de envelhecer.

LGBTQIA+ reivindicam saúde especializada para longevidade com orgulho. há anos a maior parada pela diversidade no mundo, o evento Notícias relacionadas: Mês do Orgulho LGBTQIA+ exalta resistência de envelhecer.

LGBTQIA+ reivindicam saúde especializada para longevidade com orgulho. levou o tema para o centro da discussão pela Notícias relacionadas: Mês do Orgulho LGBTQIA+ exalta resistência de envelhecer.

LGBTQIA+ reivindicam saúde especializada para longevidade com orgulho. primeira vez em suas 29 edições. A pauta foi comemorada

Notícias relacionadas:

Veja a galeria de fotos:

pelo ativista Norivaldo Júnior, integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que acompanhou o evento com o marido, o publicitário Rodrigo Souza.

Notícias relacionadas: