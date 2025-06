Botafogo perde, mas avança para oitavas da Copa do Mundo de Clubes

? Mundial de Clubes da FIFA ? (@fifaworldcup_pt) June 23, 2025

Com este resultado, o Botafogo terminou a primeira fase da competição como segundo colocado do Grupo B com seis pontos conquistados (mesma pontuação do primeiro colocado PSG e do terceiro colocado Atlético de Madrid). Desta forma, o time de General Severiano pega nas oitavas de final o primeiro colocado do Grupo A (chave que conta com a participação do Palmeiras).