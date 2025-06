Fim do conflito entre Irã e Israel depende de atuação dos EUA

Leonardo Paz apontou ainda a volatilidade do posicionamento do governo americano. Ele lembrou que os Estados Unidos estavam em um contexto de negociação, inclusive, com reuniões marcadas de fato para o domingo passado com o Irã, justamente para continuar o processo de negociação do programa nuclear, entretanto, no meio das negociações, antes das últimas reuniões se concretizarem, eles já tinham mudado a direção da sua participação.

"O próprio secretário de estado [Marco Rubio] disse que não tinha nada a ver com isso, depois o Trump tentou um pouco roubar a cena dizendo que tinha partido dele, vinha dizendo que não ia participar do conflito no primeiro momento, que ia pensar e de repente já tinha participado com o bombardeio na zona da usina de Fordow", comentou.

IBP

Em nota, a diretoria executiva do Instituto Brasileiro de Petróleo Gás (IBP), principal representante do setor de petróleo e gás no país, informou que realizou na manhã desta segunda-feira (23), no Rio de Janeiro, uma reunião para discutir os impactos do agravamento do conflito no Oriente Médio nos mercados global e nacional.