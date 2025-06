Hoje é Dia: São João, Festa de Parintins e Parada LGBT+ são destaques

YouTube video player 0:00 / 0:00

Já no dia 27 de junho, haverá duas festas tradicionais. Uma delas é a Festa do Divino Pai Eterno, que ocorre em Trindade (GO) e leva milhares de romeiros a uma peregrinação. Neste ano, a celebração inicia na última sexta-feira do mês e vai até o dia 6 de julho. O Revista Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, falou sobre o evento em 2022. Em 2014 e 2015, a festa foi tema de conteúdos no Repórter Brasil.

Também em 27 de junho começa o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil desde 2024. No ano passado, a Agência Brasil fez a cobertura do evento e contou sobre as origens do festival. Em 2009, o Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, fez uma edição especial sobre a festa: