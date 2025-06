Situação de brasileira acidentada em vulcão na Indonésia segue incerta

A situação da turista brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que se acidentou durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, segue indefinida. Por meio de um perfil criado na rede social Instagram, a família de Juliana reclama de falta de informações concretas e do lento trabalho de resgate feito pelas autoridades da Indonésia.

De acordo com sua família, os trabalhos de resgate foram suspensos há cerca de três horas, no fim da tarde no horário local, devido a condições climáticas desfavoráveis. Além disso, segundo parentes de Juliana, as equipes de salvamento não trabalham à noite.

Juliana fazia uma trilha no Rinjani, um vulcão ativo localizado na ilha indonésia de Lombok, quando desapareceu. Segundo as informações divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores na noite desse domingo (22), ela teria caído em um penhasco na trilha que circunda a cratera do monte.