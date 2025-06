Autora de Tornar-se Palestina vê gravidade sem precedentes em Gaza

Segundo ela, esse fenômeno começou a se expressar de forma preocupante nas tecnologias de reconhecimento facial. "No livro, falo da aceleração da vigilância facial para identificar rostos e controlar indivíduos que se movem pelo território. Isso, que parece um pouco ficção científica, é uma realidade muito brutal agora", disse. "A Europa está cheia de câmeras, as passagens de fronteira estão cheias de câmeras, os postos de controle, e a Palestina é um lugar completamente monitorado", relatou.

Observadores da história

Para o curador da 4ª edição da Feira do Livro de São Paulo, Paulo Werneck, "Os festivais literários são caixas de ressonância para as grandes questões do mundo no seu tempo". Ele avalia que, neste ano, o evento deu destaque à tragédia humanitária na Faixa de Gaza e aos 40 anos da redemocratização no Brasil após a ditadura militar.

"Os escritores são observadores privilegiados da História. Por meio deles, a gente sabe do que acontece nas guerras, por exemplo. Sobre a Segunda Guerra Mundial, muitos relatos vieram de escritores ou de jornalistas", disse Werneck, que elogiou Lina Meruane e Tornar-se Palestina: "já é um clássico."

O curador citou ainda a correspondente Alexandra Lucas Coelho, que falou, na feira, sobre seu novo livro "Gaza está em toda parte", uma denúncia do genocídio palestino por Israel; e o escritor sírio-palestino, nascido em um campo de refugiados em Damasco, Ghayath Almadhoun, que traz a crítica política como a tônica de sua poesia. Neste ano, o poeta, que também participou do evento, lançou a primeira edição de "Você deu em pagamento o meu país" no Brasil.