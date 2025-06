Balanço Ético Global faz 1°diálogo para participação social na COP30

Comunidade

O diálogo em Londres foi o encontro das populações do continente europeu e teve como facilitadora a ex-presidente da Irlanda e referência na luta por justiça climática, Mary Robinson. Após os debates, ela destacou a força das comunidades para trazer mais esperança e justiça no processo de transformação.

"Eu ouvi muito sobre a necessidade de reconstruirmos comunidades, uma vez que as comunidades são a base de nossas relações. Há uma linda palavra em Português para essa proposta: "mutirão". É 'meitheal' em irlandês, 'ubunto' para os africanos. É dar relevância às relações humanas baseadas de forma profunda nos direitos humanos", ressaltou Mary Robinson.

Cada diálogo produzirá um relatório regional com as contribuições debatidas, para gerar um documento final que servirá como contribuição externa para as negociações climáticas em Belém, na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).