Bia Haddad avança às oitavas de final de torneio WTA 500 na Alemanha

Joao Fonseca disputa oitavas em Eastbourne

O jovem tenista carioca João Fonseca, 57º no ranking, tem um desafio e tanto nesta quarta (25) em partida contra o norte-americano Taylor Fritz, número 5 do mundo. Os dois se enfrentam em jogo das oitavas de final da chave de simples do ATP 250 de Eastboune (Inglaterra), último torneio em piso de grama antes de Wimbledon. A partida está prevista para começar às 11h40.

Quartas de final de duplas no ATP de Mallorca

Também nesta quarta (25), a partir das 9h20, outros dois brasileiros entram em quadra no ATP 250 de Mallorca (Espanha). A dupla do mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos enfrenta a parceria do indiano Yuki Bhambri com o norte-americano Robert Galloway (cabeças de chave 4) por uma vaga nas semifinais do torneio. .