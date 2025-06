DR com Demori: Renata Mielli defende soberania tecnológica digital

O próximo programa DR Com Demori recebe a jornalista Renata Mielli, coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), órgão responsável por estabelecer as diretrizes estratégicas da rede mundial de computadores no país. Na entrevista, Renata Mielli fala sobre regulação de plataformas de redes sociais, soberania tecnológica digital, o impacto dos algoritmos e a influência das big techs e do governo dos Estados Unidos nos processos eleitorais. A atração vai ao ar nesta terça-feira (24), às 23h, na TV Brasil.

"Todo o design, arquitetura e a retórica dessas grandes empresas que hoje dominam o capitalismo é para passar para a sociedade que elas são empresas neutras que facilitam a vida das pessoas", afirma Renata Mielli, que na conversa dá exemplos de como essas instituições podem atuar contra a democracia, a saúde e o bem-estar das pessoas.

Na avaliação da jornalista, embora o termo algoritmo tenha se popularizado, falta compreensão sobre o que realmente está por trás dele. "A palavra algoritmo passou a estar mais presente no vocabulário das pessoas, mas elas não têm a dimensão do que eles são de fato, como funcionam e o porquê de eles existirem [...] Essa compreensão de que na verdade esse algoritmo nos transforma em uma mercadoria é que as pessoas não têm de forma tão clara", diz.