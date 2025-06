Israel e Irã se declaram vitoriosos em conflito

As principais autoridades de Israel e do Irã declararam-se vitoriosas no conflito entre os países que já dura 12 dias. As manifestações ocorreram após os países terem indicado a intenção de um cessar-fogo.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira que Israel removeu a ameaça de aniquilação nuclear e está determinado a frustrar qualquer tentativa de Teerã de reviver seu programa nuclear. Em pronunciamento à nação, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse que Israel começou a guerra, mas foi o Irã que a encerrou com uma grande vitória.

Netanyahu afirmou que o país alcançou uma vitória histórica, que será lembrada por gerações, e que voltará suas ações militares para Faixa de Gaza, contra o Hamas.