Mostra de Cinema de Ouro Preto homenageia atriz Marisa Orth

A Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP) homenageia em sua 20ª edição a atriz Marisa Orth. Reconhecida por personagens que criticam ironicamente as representações femininas no audiovisual, Marisa Orth vem atuando na televisão, teatro e cinema. A atriz disse que ficou muito honrada com a homenagem.

"Se minha presença servir para que a gente possa falar de cinema, de humor de qualidade, num país que já teve grandes mestres da comédia. Acho que as mulheres estão mais nesse papel. O humor é gigantesco. O humor tem a ver com o renascimento do feminismo", disse Marisa à Agência Brasil.

Notícias relacionadas:

"Na homenagem à atriz Marisa Orth, ela representa as mulheres no humor brasileiro, considerando toda sua trajetória, celebrando a ousadia e o humor dela que são ímpares, singulares", disse a coordenadora da mostra, Raquel Hallak, à