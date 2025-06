Brasil vence Canadá por 3 sets a 0 na Liga das Nações de Vôlei

? Vôlei Brasil (@volei) June 25, 2025

O Brasil volta a entrar em quadra na próxima quinta-feira (26) contra a seleção da China. Na sexta-feira o time descansa e na sequência terá dois duelos difíceis: enfrenta a seleção da Itália, atual campeã do mundo, no sábado (28), e fecha a semana contra a Polônia, atual vice-campeã do mundo, no domingo (29). Todos os jogos serão às 18h (horário de Brasília).