Capital de São Paulo registra dia mais frio do ano

As temperaturas mais baixas refletem a passagem de um ciclone extratropical oceânico que subiu próximo ao Uruguai até a altura do litoral paulista.

Tendência

Na quinta-feira (26), a tendência é que o frio diminua, com previsão de mínima em torno dos 11ºC. Contudo, regiões periféricas do centro podem ter temperaturas bem abaixo da média da cidade. A máxima prevista é de 24ºC, com percentuais de umidade próximos a 35%.

Já na sexta-feira (27), as condições climáticas mudam com a proximidade de uma nova frente fria de fraca intensidade.

A madrugada será com céu nublado e os termômetros apontam mínima de 15°C e máxima de 22ºC. Os índices de umidade do ar se elevam, com valores mínimos próximos aos 60%.

Estado

No estado, várias regiões registraram baixas temperaturas. A com a mais baixa foi a do Vale do Ribeira e região de Itapeva, com 3ºC. Na Serra da Mantiqueira, o frio chegou a quatro graus.