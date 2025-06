Mulheres cineastas do Leste Europeu têm exibição de obras em São Paulo

A mostra Mulheres no Cinema do Leste Europeu estreia nesta quarta-feira (25) na capital paulista. Com presença da premiada cineasta polonesa Hanna Polak no evento e a estreia nacional de um documentário sobre a Guerra da Ucrânia, de Eva Neymanna, a mostra reúne 23 filmes. Dirigidas por 16 mulheres de dez países da Europa Oriental, as obras serão exibidas até 2 de julho, no CineSesc, com ingresso a R$10.

Com curadoria de Maria Vragova e Luiz Gustavo Carvalho, a programação tem filmes que refletem sobre a história do Leste Europeu na segunda metade do século XX. Foram selecionados títulos que abrangem um período de oito décadas da cinematografia dos países da região, que refletem, em grande medida, os períodos em que foram realizados.

Notícias relacionadas:

"As especificidades das produções de mulheres do Leste Europeu estão relacionadas com a história desses países, como a da Segunda Guerra Mundial, a de vários países comunistas, mas, ao mesmo tempo, abordam temas universais como amor, guerra, orfandade, questões da adoção, que são universais, importantes para todas as mulheres", disse a curadora Maria Vragova, em entrevista à