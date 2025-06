Parlamento do Irã aprova suspensão da cooperação com Agência Atômica

O Parlamento iraniano aprovou, nesta quarta-feira (25), projeto de lei que suspende a cooperação do país com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) até que o Irã tenha garantias de segurança. O governo persa acusa a agência ligada à ONU de cumplicidade com Israel e os Estados Unidos (EUA).

O presidente da Assembleia, Mohammad Bagher Ghalibaf, informou, em rede social, "que qualquer cooperação com a agência ou envio de relatórios a ela, bem como a entrada de inspetores e gerentes da agência, serão proibidos até que a segurança das instalações nucleares e cientistas seja garantida".

Notícias relacionadas:

O porta-voz do Comitê de Segurança Nacional e Política Exterior do Parlamento iraniano, Ebrahim Rezai, explicou que as condições de segurança para retomada da cooperação incluem "garantir o pleno respeito à soberania nacional e integridade territorial da República Islâmica", segundo relevou à Hispan TV, canal estatal do Irã voltado ao público de língua espanhola.