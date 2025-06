Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem hoje parcela de R$ 200

No caso de estudante menor de idade,?será?necessário que o responsável legal autorize?o aluno a?movimentar?a?conta. Esse consentimento poderá ser?feito no próprio aplicativo ou em uma agência bancária da Caixa.

O estudante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC, o status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) e as próprias informações escolares e regras do programa.

As informações relativas ao pagamento do programa federal também podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem ou no aplicativo Benefícios Sociais.

Confira os prazos de todo o calendário do Pé-de-Meia 2025 para o ensino regular:

Confira os demais prazos do calendário do Pé-de-Meia 2025 para o EJA, relativo ao primeiro semestre.