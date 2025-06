Polícia Civil do Rio combate quadrilha que aplicava golpes em idosos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, nesta quarta-feira (25), operação contra uma organização criminosa especializada em aplicar golpes financeiros contra idosos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Agentes da 26ª delegacia policial (Todos os Santos) cumpriram mandados de busca e apreensão em nos bairros de Campo Grande, Bangu e Realengo, na zona oeste, e em Irajá, na zona norte, e promoveram o sequestro de bens dos integrantes da quadrilha.



As investigações revelaram como os criminosos praticavam a fraude. Eles ofereciam cestas básicas às vítimas, a pretexto de auxílio social, mas com a intenção de ludibriar os idosos. No momento da entrega, os autores tiravam selfies com os idosos e, de posse de seus dados pessoais e imagens, abriam contas bancárias virtuais, contratavam empréstimos consignados em nome dos segurados, comprometendo diretamente os benefícios previdenciários destes. Mais de 100 vítimas foram identificadas pela polícia após terem caído no golpe da quadrilha, que agia sempre da mesma forma.



Após a contratação dos empréstimos, os valores eram pulverizados em diversas contas bancárias e, posteriormente, transferidos ao líder da organização criminosa, que se apresentava nas redes sociais como day trader (especulador do dia) e é proprietário de duas lojas comerciais. Segundo as investigações, o comércio era usado para lavagem de dinheiro das práticas criminosas.



O objetivo da ação foi interromper as atividades criminosas do grupo, além de enfraquecer a estrutura financeira do grupo, por meio do sequestro de bens adquiridos com recursos ilícitos.

Em nota, o INSS diz que não se manifesta sobre operações policiais em andamento para não atrapalhar o curso das investigações. O Instituto informa ainda que trabalha permanentemente em conjunto com a Força-Tarefa Previdenciária e participa, desde a fase inicial, no levantamento de indícios de irregularidades que, em seguida, serão investigados pela Polícia Federal e denunciados pelo Ministério Público Federal.