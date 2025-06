Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem 2025 vai até sexta-feira

Recurso

Também termina nesta sexta-feira o prazo para os que tiveram negadas as solicitações de atendimento especializado entrarem com recursos. Os resultados dos pedidos estão na Página do Participante.

Para solicitar uma nova análise para atendimentos especializados, é necessário enviar documentação que comprove a condição alegada, como pessoa com deficiência ou participante com transtorno funcional específico - Transtorno do Espectro Autista , dislexia ou déficit de atenção -, entre outras condições.

Orientações

O Inep criou uma página na internet em que é possível encontrar as principais orientações para os participantes do Enem. Os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os respectivos esclarecimentos.

Provas

O Inep, vinculado ao Ministério da Educação (MEC), aplicará as provas em 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da federação. Somente as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, terão o Enem aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) no mesmo período.