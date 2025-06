Socorristas voluntários que trabalharam no resgate homenageiam Juliana

Fluminense se classifica com as calças na mão

Milhares de brasileiros participaram das lives de Agam para acompanhar o trabalho em cima do Monte Rinjani e inundaram as postagens do indonésio com mensagens emocionadas. Há inclusive um movimento para que ele e equipe de socorro recebam apoio financeiro por meio de doações de brasileiros interessados em ajudar.

A família de Juliana também publicou no fim da tarde de hoje um agradecimento aos voluntários que "com coragem" se dispuseram a colaborar para que o processo de resgate fosse agilizado e que o gesto "jamais será esquecido". "Sabemos das condições extremamente adversas e dos grandes riscos que vocês enfrentaram. Foi graças à dedicação e à experiência de vocês que a equipe pode finalmente chegar até Juliana e nos permitir, ao menos, esse momento de despedida", afirma a postagem em rede social.