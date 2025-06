Aprovados em concurso de perito médico federal devem escolher lotação

A coleta de informações tem o objetivo de orientar o Ministério da Previdência Social (MPS) para nomear os aprovados, respeitada a ordem de classificação.

Link dos estados

A ordem de preferência dos municípios deve ser informada exclusivamente por formulário online.

O link da ferramenta deve ser correspondente à unidade da federação onde o candidato optou por concorrer no certame, assinalado no momento da inscrição. O endereço eletrônico de cada um dos estados está disponível no anexo II do edital publicado.

Porém, aquele candidato que escolheu disputar as vagas no Acre, Distrito Federal, Roraima, Rio Grande do Sul ou Santa Catarina está dispensado de indicar a ordem de preferência, pois essas localidades possuem somente uma cidade de lotação disponível no quadro de vagas.

Novas vagas

As 250 vagas iniciais são para atuar em todas as regiões do Brasil.