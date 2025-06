Mostra de cinema italiano começa hoje em 23 cidades do país

Com várias produções contemporâneas, sem deixar de lado os clássicos, começa nesta quinta-feira (26) a 12ª edição da mostra 8 ? Festa do Cinema Italiano, que segue até 2 de julho com exibições em várias cidades. As exibições vão acontecer em 23 cidades, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

"A seleção traz um equilíbrio entre o cinema clássico italiano, com dois filmes do Fellini restaurados em 4k, mas faz questão de trazer um olhar sobre o cinema italiano contemporâneo que, como a própria Itália, mudou muito e traz as complexidades do mundo de hoje", disse a co-curadora da mostra, Flávia Guerra.

Os destaques são para o aclamado Vermiglio, de Maura Delpero, que recebeu o prêmio de Melhor Filme Italiano e Melhor Jovem Atriz no Festival de Veneza 2024; La vita Accanto, de Marco Tullio Giordana, e O último chefão, de Fábio Grassadonia e Antonio Piazza.